Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Красноармейском направлении, призвав жителей страны не поддаваться панике.
По его словам, украинская сторона пока не потерпела полного поражения на этом участке фронта и продолжает удерживать оборону. Сырский подчеркнул, что несмотря на сложное положение, командование старается сохранять контроль над ситуацией.
Он также сообщил, что у военных есть несколько вариантов дальнейших действий, отметив наличие «плана Б» и «плана В» на случай ухудшения обстановки.
Кроме того, Сырский заявил, что украинским силам якобы удалось восстановить ранее нарушенные логистические цепочки, однако конкретных доказательств этому он не представил, передает РБК.
Российская армия продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Попытка контратаки украинских сил в районе Петровки была сорвана: противник пытался прорваться к реке Оскол и выйти с левого берега.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ уничтожили одну из крупнейших тепловых электростанций на Украине — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области.