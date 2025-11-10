Аэропорт «Уфа» ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня утром, 10 ноября, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Воздушная временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.
Напомним, сегодня утром на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Также жители республики жалуются на сбои в работе мобильного интернета.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.