Скандал разгорелся в Японии из-за слов министра Кикавады о принадлежности Курил

В Японии разгорелся скандал из-за заявлений министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады касаемо принадлежности Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Во время поездки в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, с которого видно Курильские острова. Кикавада заявил, что это самое близкое место к иностранному государству.

В высказывании министра услышали намек на принадлежности Курил России. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде выговор: по его мнению, слова чиновника были неуместными и двусмысленными.

Сам Кикавада извинился за свои высказывания и пообещал больше не допускать подобных оговорок, отмечается в публикации.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Интервью было приурочено ко Дню победы над милитаристской Японией.

Также азиатские СМИ заявили, что отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны рассматривается как аномалия в истории международных отношений.

