Введение технологического сбора одобрили в России

С 1 сентября 2026 года в стране введут технологический сбор, который затронет несколько категорий электронной продукции. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в газете «Ведомости».
По данным издания, российское правительство уже одобрило подобные меры. Средства, полученные от сбора, пойдут на поддержку отечественной микроэлектроники.
Нововведения коснутся не только импортеров, но и российских производителей. Степень локализации продукции влиять на это не будет. Для каждой единицы товара определят свою ставку, однако она не превысит пяти тысяч рублей для самой дорогой продукции.
— Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно — в течение нескольких лет список постепенно расширится, — добавили в материале.
