Аэропорт «Уфа» снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня утром, 10 ноября, в Уфе сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Напомним, сегодня утром на территории всей Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». В связи с объявленным режимом аэропорт «Уфа» временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Также от жителей республики стали поступать жалобы на сбои в работе мобильного интернета.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.