Дмитриев предположил, что новое руководство BBC не будет лучше предыдущего

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал изменения в руководстве британской корпорации BBC, выразив сомнение в том, что они повлияют на редакционную политику компании. Об этом он написал в своей публикации в соцсети X.
Ранее генеральный директор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об уходе в отставку после критики, связанной с редактированием выступления президента США Дональда Трампа.
Дмитриев отметил, что смена руководства вряд ли приведет к серьезным изменениям, так как вещательная корпорация, по его словам, по-прежнему находится под влиянием правительства, проводящего курс на массовую миграцию, поддержку военных конфликтов и развитие системы цифровой идентификации.
— Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь, — написал Дмитриев.
По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в программе Panorama, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.