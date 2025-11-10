В Турции высказались о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. В Стамбуле выразили надежду, что стороны все же продолжат диалог, ведь до этого РФ и Украине удалось достичь ряда договоренностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
«Конечно, надеемся, что переговоры возобновятся. В Стамбуле стороны смогли достичь ряда гуманитарных договорённостей — это очень важно», — говорится в сообщении от агентства. Но также подчеркивается, что источник уверяет, что пока предпосылок к возобновлению диалога нет.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров с Украиной. Это киевский режим всячески пытается затормозить мирный процесс. В частности, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский делает противоречивые заявления, которые негативно отражаются на движении переговоров.