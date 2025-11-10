«Стороны смогли достичь ряда договоренностей»: в Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

В Турции высказались о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. В Стамбуле выразили надежду, что стороны все же продолжат диалог, ведь до этого РФ и Украине удалось достичь ряда договоренностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.