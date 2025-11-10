Поезд Деда Мороза прибудет в Казань после двухлетнего перерыва

19 ноября из Великого Устюга стартует очередное путешествие поезда Деда Мороза — в этом году оно станет уже пятым по счету. Как сообщили в РЖД, праздничный состав впервые за два года сделает остановку в Казани: прибытие запланировано на 22 декабря.
Поезд представляет собой настоящую передвижную резиденцию зимнего волшебника — он состоит из 22 вагонов, каждый со своим особым назначением. Здесь есть и вагон приёмная, и вагон лавка с сувенирами, и уютный вагон ресторан, и даже вагон Снежной королевы. За время путешествия состав преодолеет более 20 тысяч километров, посетив 70 городов России. Отправной точкой маршрута в этот раз станет Владивосток.
В городах, где поезд задержится дольше трёх часов, гостей ждёт насыщенная развлекательная программа. Все желающие смогут побывать в передвижной резиденции, посетить кукольный театр и, конечно, лично встретиться с Дедом Морозом.
Проект, реализуемый РЖД совместно с правительством Вологодской области, стартовал в 2021 году и сразу завоевал любовь публики. Уже со следующего года компания сделала путешествие поезда ежегодным. За четыре сезона праздник пришел более чем в 300 городов, а общее число посетителей праздничных мероприятий превысило 1,7 миллиона человек.
Примечательно, что в последние два года Татарстан не входил в маршрут поезда. В прошлом году в пресс службе РЖД пояснили, что охватить все города ежегодно невозможно из-за ограниченного времени и больших расстояний. Однако вариативность маршрутов и ротация остановок позволяют постепенно расширять географию проекта — и в этом году Казань наконец вновь окажется на пути волшебного состава.