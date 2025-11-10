Поезд Деда Мороза прибудет в Казань после двухлетнего перерыва

Примечательно, что в последние два года Татарстан не входил в маршрут поезда. В прошлом году в пресс службе РЖД пояснили, что охватить все города ежегодно невозможно из-за ограниченного времени и больших расстояний. Однако вариативность маршрутов и ротация остановок позволяют постепенно расширять географию проекта — и в этом году Казань наконец вновь окажется на пути волшебного состава.