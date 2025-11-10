Поезд Деда Мороза отправился во Владивосток

«Сейчас мы мчимся к первому городу нашего праздничного шествия. Владивосток, совсем скоро мы встретимся! А пока — готовьтесь к встрече Поезда!» — говорится в сообщении.
Праздничное путешествие начнется 19 ноября, а завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге. За это время новогодний состав посетит 70 городов с большими и малыми программами.
Ранее «РГ» писала, что поезд Деда Мороза представляет собой специально оформленную передвижную резиденцию. В ее составе: приемная волшебника, сказочная деревня с игровыми зонами и квестами, театральная сцена и кукольный театр, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для помощников.