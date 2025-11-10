Поезд Деда Мороза отправился во Владивосток

Ранее «РГ» писала, что поезд Деда Мороза представляет собой специально оформленную передвижную резиденцию. В ее составе: приемная волшебника, сказочная деревня с игровыми зонами и квестами, театральная сцена и кукольный театр, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для помощников.