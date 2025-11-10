Паралимпиец из Комсомольска-на-Амуре готовится к мировому рекорду в Антарктиде

Спортсмен из Комсомольска-на-Амуре Виталий Кочнев примет участие в уникальной международной экспедиции в Антарктиде. Планируется беспрецедентный заплыв на дистанции 250 м и 1 км в ледяных водах без специального снаряжения и защитных костюмов, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Запланированная экспедиция состоится в период с 25 февраля по 15 марта 2026 года. Вместе с Виталием будут выступать четыре российских спортсмена и команда поддержки из трёх человек. Сам Кочнев окажется единственным участником с ограничениями здоровья.
Температура воды в месте погружения составит примерно минус 1,7°C. Обычный человек способен выдержать подобные условия лишь считанные минуты, но Виталий рассчитывает успешно завершить марафонские заплывы всего за 20 минут.
По мнению самого Виталия, этот заплыв станет самым серьёзным испытанием за всю его спортивную карьеру. Даже опытные спортсмены признают сложность длительного пребывания в холодной воде. Спортсмен надеется поставить рекорд России и мира и войти в книгу рекордов Гиннесса.
Амбициозная миссия Виталия Кочнева позволит привлечь внимание к возможностям инвалидов в экстремальных видах спорта и откроет новые горизонты в сфере человеческих возможностей.
Напомним, что Виталий Кочнев служил офицером в отделении разведки армейского спецназа, однако серьезная травма позвоночника перевернула его жизнь. Он многократный чемпион мира по плаванию в открытой воде, и единственный, кто наравне соревнуется со здоровыми спортсменами.