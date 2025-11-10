Россиянам объяснили, должен ли работодатель оплачивать обеденный перерыв

Согласно Трудовому кодексу время обеденного перерыва не входит в норму рабочего дня и не оплачивается. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Правовед уточнила, что работник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью не меньше 30 минут и не больше двух часов.
«Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — уточнила Голубева.
Ранее юристы заявили, что сотрудник, используя рабочий перерыв в личных целях, должен помнить о правилах компании. Некоторые организации запрещают работникам спать даже во время отдыха. Однако, если не брать частные случаи, сотрудник может пользоваться временем, выделенным на обед, для сна.
Также россиянам объяснили, может ли работник пить чай на работе. Оказалось, что введение такого запрета правомерно лишь при условии обеспечения сотрудникам возможности полноценного обеденного перерыва вне рабочей зоны. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда.