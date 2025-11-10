«Дети растут»: семнадцатилетняя дочь Валерии Гай Германики стала мамой

Режиссер Валерия Гай Германика в личном блоге сообщила, что ее 17-летняя дочь Октавия стала мамой.
Гай Германика опубликовала подборку фотографии с празднования Дня рождения сына Августа.
— Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья, — подписала публикацию режиссер.
Сама Валерия родила Октавию в 24 года. На празднике также присутствовал возлюбленный Октавии, имя которого не раскрывается.
Ранее Гай Германика рассталась с бизнесменом Денисом Молчановом после четырех лет брака. Новость о разводе стала шоком для поклонников режиссера, ведь для многих ее семья казалась идеальной. Валерия радовалась, что супруг одаривал ее презентами и позволил меньше работать.
