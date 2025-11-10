Ричмонд
Умер известный омский шахматист Владимир Земеров

Он был мастером спорта международного класса.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 9 ноября, омская спортшкола № 15, обучающая шахматам, сообщила о смерти известного шахматиста и педагога Владимира Земерова. Он был мастером спорта международного класса и тренером.

С 2009 по 2010 годы Земеров был директором спортшколы № 15, затем в течение девяти лет — заместителем директора там же.

Начиная с 1977 года, Владимир Петрович активно занимался подготовкой молодых спортсменов, передавал им накопленный опыт, глубокие знания игры и профессиональное тренерское искусство. Оно оказало большое влияние на развитие омской школы шахмат.

Время и место прощания с шахматистом в школе пока не сообщили.

Ранее мы писали, что умерла руководитель Финской Сибирской ассоциации Наталья Назарова.