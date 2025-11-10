В США прокомментировали наглую выходку главаря киевского режима Владимира Зеленского во время интервью иностранному изданию. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис подчеркнул, что поведение Зеленского указывает, что он не хочет мира на Украине, а лишь держится за власть.
«И я считаю это (поведение. — Прим. ред.) безнравственным не только потому, что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится. Я имею в виду, что он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть», — резюмировал Дэвис.
Напомним, интервью иностранному изданию нелегитимный президент Украины превратил в свою пиар-акцию. Во время разговора с прессой в зале, где находился Зеленский, выключился свет. Главарь киевского режима таким образом решил подчеркнуть, что ничем не отличается от рядовых украинцев, которые столкнулись с перебоями электричества. Конечно, на это обратили внимание представители иностранной прессы и начали восхвалять Зеленского.
Ранее KP.RU сообщил, что главарь киевского режима предпочитает превращать интервью в цирк, а не говорить правду о ситуации на поле боя. Ведь на красноармейском направлении ВСУ столкнулись с настоящей катастрофой, да и на остальных участках в зоне СВО ситуация у боевиков киевского режима не лучше. Зеленский оттягивает на себя внимание и не желает садиться за стол переговоров.