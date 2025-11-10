Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Башкирию

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Традиционно в города проведения мероприятий он приезжает на паровозной тяге. Все желающие могут подняться в кабину паровоза и сделать уникальные фото. По заранее приобретенным билетам дети проходят различные испытания от помощников Деда Мороза в вагоне «Сказочная деревня», встречаются с самим волшебником в его «вагоне-приемной» и угощаются чаем с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посмотреть представление в вагоне «Кукольный театр». В этом году ребят ждет новая постановка: «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы».