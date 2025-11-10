Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Башкирию

14 декабря новогодний состав прибудет в Уфу, в Стерлитамак — 15 декабря.
Главный волшебник страны проедет на своем поезде более 20 тысяч километров и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны. Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Иванове, а Рождество — в Санкт-Петербурге. В Москве волшебный состав остановится на два дня — 2 и 3 января.
Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Традиционно в города проведения мероприятий он приезжает на паровозной тяге. Все желающие могут подняться в кабину паровоза и сделать уникальные фото. По заранее приобретенным билетам дети проходят различные испытания от помощников Деда Мороза в вагоне «Сказочная деревня», встречаются с самим волшебником в его «вагоне-приемной» и угощаются чаем с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посмотреть представление в вагоне «Кукольный театр». В этом году ребят ждет новая постановка: «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы».
Для свободного посещения открыты вагон Снежной королевы, вагон-лавка с северными сувенирами, фотокупе, вагон-ресторан и буфет. Для организации представлений в малых городах в составе новогоднего поезда также предусмотрена вагон-сцена.
Напомним, впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года в общей сложности он посетил 302 города (некоторые — по нескольку раз), преодолел свыше 108 тыс. км и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 млн человек.
В декабре прошлого года в Уфе на площадке с поездом Деда Мороза побывали более 8,6 тысячи человек, сообщал Башинформ.