В Ангарске появились три новых теплых остановочных павильона

IrkutskMedia, 10 ноября. В начале ноября пассажиры двух автобусных направлений получили комфортные условия для ожидания общественного транспорта. Новые тёплые павильоны появились на конечных пунктах маршрутов автобусов № 2 в Китое и № 7 в мкр. Новом-4-ом, а также у железнодорожного вокзала. Как сообщает пресс-служба администрации АГО, первыми оценили качество выполненных работ мэр Ангарского городского округа Сергей Петров и председатель думы Александр Городской.
«Эти пространства созданы для комфорта людей. В них можно защититься от суровых зимних морозов, приятно и безопасно здесь ждать транспорт и в летнюю жару. Это не просто инфраструктура — это проявление уважения к каждому жителю. Опыт Ангарска по установке тёплых остановочных павильонов является уникальным в Иркутской области, да и в России это редкое явление», — заявил Сергей Петров во время выезда.
Основную часть расходов на строительство и внутреннее обустройство павильонов взяло на себя автотранспортное предприятие «Автоколонна 1948» по инициативе директора Сергея Шаркова. В ходе реализации проекта были использованы современные строительные технологии и инновационные инженерные решения.
Для поддержания комфортного микроклимата в холодное время года работают системы подогрева полов, а в летний период — кондиционирование воздуха. К павильонам подведены горячее и холодное водоснабжение с подключением к канализации. Кроме того, на объектах есть не только пожарная и охранная сигнализации, но и круглосуточное видеонаблюдение.
Созданные условия обеспечивают комфорт как для пассажиров, так и для водителей общественного транспорта. Теперь у них есть возможность отдохнуть перед очередным рейсом, разогреть еду в микроволновой печи, выпить горячего чая или кофе.
Содержание новых остановок будет осуществляться за счёт муниципалитета.
Работа в этом направлении продолжится и в следующем году. Места для установки подобных объектов будут выбираться с учётом пожеланий жителей, высокого пассажиропотока и социальной значимости.
Напомним, первая экспериментальная тёплая остановка в городе появилась в прошлом году в 8-м микрорайоне напротив магазина «Центральный». Практически год она оставалась нетронутой, пока в сентябре молодой человек не разбил стеклянную дверь павильона. Стекло восстановили. Нарушителя выявили по записям с камер видеонаблюдения и передали сотрудникам полиции.