В Ангарске появились три новых теплых остановочных павильона

«Эти пространства созданы для комфорта людей. В них можно защититься от суровых зимних морозов, приятно и безопасно здесь ждать транспорт и в летнюю жару. Это не просто инфраструктура — это проявление уважения к каждому жителю. Опыт Ангарска по установке тёплых остановочных павильонов является уникальным в Иркутской области, да и в России это редкое явление», — заявил Сергей Петров во время выезда.