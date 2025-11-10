Топ-5 главных новостей в Молдове 10 ноября 2025: Как распознать телефонных мошенников в Молдове; в Кишиневе на концерте украинской певицы Лободы произошла массовая драка; в Молдове — аномальная погода с дождям

Главные новости в Молдове на утро понедельника, 10 ноября 2025:
1. «Вышки меняют, связь будет лучше, но надо поменять настройки в телефоне»: Как журналист «КП» в Молдове распознал мошенников.
2. Скандал на концерте певицы Лободы в Кишинёве: Между гражданами Украины произошла массовая драка.
3. Что творится с погодой: В Молдове — аномальная погода с дождями и туманами.
4. Депутат-футболист от ПАС уже отличился своими «гениальными» инициативами: Потырнике устал от «эксплуатации» своими родителями, поэтому намерен пожилых в Молдове засадить за парты, а учителей заменить на искусственный интеллект.
5. В Молдове еще и скумбрия превращается в деликатес: Цены выросли вдвое — 330 леев за килограмм.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.
Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).
Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.
Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).
Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.
Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).