Телефонные мошенники украли деньги у сельской учительницы из Омской области

Размещение объявления о продаже салонного отопителя закончилось потерей всех денег с карточки у 22-летней учительницы из Любинского района. Вышедший на связь с ней «покупатель» убедил молодого педагога подиктовать ему код из смс-сообщения.
В отдел МВД России по Любинскому району обратилась 22-летняя учитель начальных классов. Девушка пояснила, что разместила на сайте бесплатных объявлений в интернете сообщение о продаже салонного отопителя. Связавшийся с ней покупатель запросил реквизиты ее банковской карты для того, чтобы перечислить ей деньги за товар. Девушку не насторожил тот факт, что «покупатель» готов был перечислить ей деньги, даже не видя покупаемого им оборудования.
Спустя время педагогу на телефон пришел четырехзначный код. Перезвонивший ей «покупатель» убедил сельчанку продиктовать ему цифры, аргументируя, что код предназначается для совершения оплаты. Девушка совершила вторую ошибку: не вчиталась в текст сообщения, в котором указывалось предупреждение о том, чтобы никому не сообщать данный код. Она продиктовала секретные цифры, после чего получила еще одно сообщение, но уже о списании с ее счета 23 000 рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, сельчанка обратилась в полицию.