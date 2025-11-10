Телефонные мошенники украли деньги у сельской учительницы из Омской области

Спустя время педагогу на телефон пришел четырехзначный код. Перезвонивший ей «покупатель» убедил сельчанку продиктовать ему цифры, аргументируя, что код предназначается для совершения оплаты. Девушка совершила вторую ошибку: не вчиталась в текст сообщения, в котором указывалось предупреждение о том, чтобы никому не сообщать данный код. Она продиктовала секретные цифры, после чего получила еще одно сообщение, но уже о списании с ее счета 23 000 рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, сельчанка обратилась в полицию.