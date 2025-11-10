Рияд-2025: узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 12 медалями

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде узбекские спортсмены завоевали 15 медалей, сообщает пресс-служба НОК.
Чемпионом Игр Исламской солидарности стал Шахзодхуджа Шарипов. Дзюдоист принес золотую медаль делегации Узбекистана. В весовой категории до 90 кг Шарипов в финале одолел соперника из Бахрейна и стал победителем соревнований.
Еще одним золотом копилку сборной республики пополнил Музаффарбек Турабоев, выступавший в весовой категории свыше 100 кг. В финале узбекистанец уверенно завершил поединок чистой победой иппон над соперником из Таджикистана и завоевал высшую награду.
Три серебряные медали завоевала тяжелоатлетка Нигора Абдуллаева. Выступая в весовой категории до 58 кг, узбекистанка подняла 96 кг в упражнении рывка, показала результат 118 кг в толчке и 214 кг в сумме двоеборья, заняв второе место в трех дисциплинах.
Еще одно серебро Игр исламской солидарности принесла представительница сборной Узбекистана по дзюдо Хуршида Раззокбердиева. В финальной схватке спортсменка уступила азербайджанке Судабе Агаевой и заняла второе место.
Обладателем серебряной награды также стал тяжелоатлет Диёрбек Рузметов. В весовой категории до 71 кг узбекистанец показал результат 148 кг в упражнении рывка и тем самым обеспечил себе второе место.
Дзюдоистка Ирисхон Курбонбоева, выступавшая в весовой категории свыше 78 килограмм, также завоевала серебряную медаль, уступив сопернице в финальной схватке.
Представительница сборной Узбекистана по боксу Узукжамол Юнусова стала бронзовым призером Игр исламской солидарности. В полуфинальном поединке соотечественница уступила сопернице из Турции и завершила соревнования на третьем месте.
Бронзовой медали удостоилась и дзюдоистка Маржона Кучимова. В весовой категории до 78 килограмм спортсменка из Узбекистана в поединке за третье место одержала победу над соперницей из Азербайджана.
Рияд-2025: узбекский тяжелоатлет завоевал три медали.
Также вошла в число призеров вошла Зилола Юсупова, выступавшая в соревнованиях по боксу. В полуфинальном поединке в весовой категории до 51 кг Юсупова уступила сопернице из Турции и стала обладательницей бронзовой награды.
Один из опытных дзюдоистов республики Алишер Юсупов, завершил VI Игры Исламской солидарности с бронзовой наградой. В поединке за третье место узбекистанец одержал победу над представителем Кыргызстана.
Ранее узбекский тяжелоатлет Адхамжон Эргашев завоевал золотую, серебряную и бронзовую награды в весовой категории до 65 кг. Он показал результат 134 кг в упражнении рывка и завоевал бронзу. Затем тяжелоатлет поднял 170 кг в упражнении толчка и завоевал золотую медаль, а по сумме двух упражнений с результатом 304 кг он стал серебряным призером.
Всего в течение дня узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 15 наградами — 3 золотыми, 7 серебряными и 5 бронзовыми медалями.
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.