Рияд-2025: узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 12 медалями

Ранее узбекский тяжелоатлет Адхамжон Эргашев завоевал золотую, серебряную и бронзовую награды в весовой категории до 65 кг. Он показал результат 134 кг в упражнении рывка и завоевал бронзу. Затем тяжелоатлет поднял 170 кг в упражнении толчка и завоевал золотую медаль, а по сумме двух упражнений с результатом 304 кг он стал серебряным призером.