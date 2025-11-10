Ричмонд
В одном районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Шолоховском районе в ночь на 10 ноября сбили БПЛА.

В ночь на понедельник, 10 ноября, в одном районе Ростовской области была отражена беспилотная атака. Речь идет о Шолоховском районе. Об этом в своем телеграм- канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — сказано в сообщении.

