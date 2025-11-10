«Есть такая история»: Якубовичу пришлось идти к Эрнсту, чтобы стать ведущим СТС

Ведущий телешоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале, Леонид Якубович теперь ведет новую передачу на СТС «Усатые факты». В проекте «Кино в деталях» он рассказал, как попал на новый телеканал.
В рамках интервью Якубович признался, что у него всегда были прозрачные отношения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и его никогда не сковывали жесткие контрактные обязательства.
Более того, Эрнст даже поддержал идею своего подопечного перейти на СТС.
— Полтора года назад, когда только-только затеплилась эта история вообще прийти на СТС, я к нему (Константину Эрнсту, — прим. «ВМ») пришел, конечно, и сказал, что есть такая история. Он кивнул головой. Правда, он спросил, что я там буду делать, — поделился телеведущий.
При этом ранее Леонид Якубович заявил, что готов продолжать свою работу в проекте «Поле чудес», пока он будет существовать. Он отметил, что в настоящее время не видит никого, кто мог бы занять его место в шоу, которое он ведет с 1991 года.
В августе Якубович отпраздновал свое 80-летие в турецком Белеке. По данным СМИ, семья бессменного ведущего «Поля чудес» потратила около 1,5 миллиона рублей, организовав ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort.