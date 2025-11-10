Омский педиатр рассказала о профилактике простуд в пик эпидсезона

В Омской области продолжается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы, а также аденовирусы, метапневмовирусы и SARS-CoV-2. Зафиксированы отдельные случаи гриппа А/H3N2 и парагриппа. Об актуальных мерах защиты рассказала Елена Самбрат, врач-педиатр городской детской клинической больницы № 3.
«Пик заболеваемости гриппом, как правило, приходится на зимние месяцы. Коварство вируса — в остром начале и быстром распространении воздушно-капельным путем. Наиболее уязвимы дети дошкольного возраста и ребята из организованных коллективов», — пояснила Елена Самбрат.
Она подчеркнула, что особенно опасны осложнения: пневмония, синусит, отит, а также поражения сердечно-сосудистой и нервной систем.
«Иммунитет после прививки формируется в среднем через две недели, поэтому успейте пройти вакцинацию уже сейчас. Вакцинация остаётся наиболее эффективной профилактической мерой против гриппа», — добавила педиатр.
В качестве дополнительных мер защиты врач рекомендовала чаще мыть руки, промывать нос солевым раствором, регулярно проветривать и проводить влажную уборку помещений, соблюдать режим сна и питания, избегать переохлаждения и перегревания, а заболевшего ребенка оставлять дома. По ее словам, именно комплекс этих простых действий поможет сохранить здоровье всей семьи в сезон простуд.
