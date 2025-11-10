Омский педиатр рассказала о профилактике простуд в пик эпидсезона

В качестве дополнительных мер защиты врач рекомендовала чаще мыть руки, промывать нос солевым раствором, регулярно проветривать и проводить влажную уборку помещений, соблюдать режим сна и питания, избегать переохлаждения и перегревания, а заболевшего ребенка оставлять дома. По ее словам, именно комплекс этих простых действий поможет сохранить здоровье всей семьи в сезон простуд.