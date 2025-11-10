Ричмонд
Полицейский из Ангарска получил госнаграду за спасение человека

Иван Шолохов вместе с напарником вытащил мужчину из полыньи.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 ноября. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, во время которой были вручены государственные и ведомственные награды 29 полицейским из 17 регионов нашей страны. Все они проявили мужество и героизм при спасении людей. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню сотрудника органов внутренних дел. Среди награжденных — сотрудник патрульно-постовой службы полиции из Ангарска Иван Шолохов, спасший с напарником мужчину из полыньи.

«Вы представляете самые разные субъекты Российской Федерации, подразделения и службы. Но всех вас объединяют высокие моральные качества, ответственность и верность Присяге. История органов внутренних дел — это летопись подвигов личного состава. Зачастую ситуация требует грамотных и четких действий, умения принимать быстрые и правильные решения. Вы проявили себя именно такими. Каждый из вас своим решительным поступком заслужил не только высокую награду, но и общественное признание», — сказал Владимир Колокольцев, приветствуя участников церемонии.

Глава МВД России констатировал, что на протяжении ряда лет ведомство работает в непростой оперативной обстановке — меняется характер угроз, возрастает нагрузка, но, несмотря на эти и другие объективные факторы, сотрудники полиции достойно выполняют возложенные задачи.

«Только в текущем году почти 800 человек удостоены государственных наград и порядка 14 000 — ведомственных. Особенно хотел бы отметить коллег из новых и приграничных регионов, где служба проходит в наиболее сложных условиях, требующих повышенной бдительности и предельной самоотдачи», — добавил он.

Днем 7 апреля 2024 года в городе Ангарске Иркутской области сотрудники патрульно-постовой службы Иван Шолохов и Вячеслав Пупыкин получили тревожное сообщение из дежурной части. В 5 минутах езды от их места патрулирования напротив садоводства рыбак провалился под лед реки Китой. Примчавшись на патрульном автомобиле к берегу, полицейские увидели, как женщина безрезультатно пытается вызволить мужчину из воды, а другие очевидцы не решаются ступить на хрупкий лед. Цепляясь руками за кромку, замерзающий мужчина кричал и просил о помощи, периодически уходя под воду.

Спустившись со склона, сотрудники бросились к полынье, взяв доски. Подстелив их и используя веревку, полицейские смогли подползли к самому краю, схватили утопавшего и силой вытянули его. Замерзший и обессилевший, мужчина кричал от радости, осознавая, что остался жив. Полицейские донесли его до берега и передали бригаде медиков.

Благодаря смелости, решительности и находчивости старшего сержанта полиции Ивана Шолохова и младшего сержанта Вячеслава Пупыкина, уверенно и профессионально действовавших на талом льду, человек оказался спасен. Напарник награжденного полицейского, Иван Пупыкин, сейчас продолжает службу в другом ведомстве.

Министр поблагодарил полицейских за преданность избранному делу, смелость, неравнодушие и пожелал дальнейших профессиональных успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.

