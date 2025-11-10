Полицейский из Ангарска получил госнаграду за спасение человека

«Вы представляете самые разные субъекты Российской Федерации, подразделения и службы. Но всех вас объединяют высокие моральные качества, ответственность и верность Присяге. История органов внутренних дел — это летопись подвигов личного состава. Зачастую ситуация требует грамотных и четких действий, умения принимать быстрые и правильные решения. Вы проявили себя именно такими. Каждый из вас своим решительным поступком заслужил не только высокую награду, но и общественное признание», — сказал Владимир Колокольцев, приветствуя участников церемонии.