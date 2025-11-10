Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всех жильцов выселят: власти Уфы для муниципальных нужд изымают дом

В Уфе расселят и снесут аварийный жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы приняли решение о сносе многоквартирного дома в Кировском районе, признанного аварийным. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления земельных и имущественных отношений города.

Здание № 40 на улице Коммунистическая изымается для муниципальных нужд. Дом признали аварийным еще в декабре прошлого года.

Жильцов дома ожидает расселение. Как уточняется в решении, нанимателям муниципальных квартир будет предложено альтернативное жилье по договорам социального найма. Собственники жилых помещений смогут выбрать между получением нового жилья или денежной компенсации. Решение о сносе действует в течение трех лет с момента его принятия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.