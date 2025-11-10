Всех жильцов выселят: власти Уфы для муниципальных нужд изымают дом

Жильцов дома ожидает расселение. Как уточняется в решении, нанимателям муниципальных квартир будет предложено альтернативное жилье по договорам социального найма. Собственники жилых помещений смогут выбрать между получением нового жилья или денежной компенсации. Решение о сносе действует в течение трех лет с момента его принятия.