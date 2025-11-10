Как пенсионера по ошибке признали умершим

«Я полтора года была вдовой при живом муже», — с горечью говорит корреспонденту krsk.aif.ru супруга жителя Лесосибирска Красноярского края, которого при жизни сделали покойником. Мужчину внесли в список умерших избирателей, заблокировали его банковскую карту, на которую приходила пенсия, аннулировали медицинский полис, сняли с учёта автомобиль. Почему Владимиру Гарикову пришлось обивать пороги госучреждений, доказывая, что он жив, разбирался корреспондент krsk.aif.ru.
Бюрократический маховик.
Похожая история произошла с другим красноярским пенсионером в 2017 году. Его тоже признали умершим, заблокировали банковскую карту, куда перечисляли пенсию. Мужчина с дочерью и зятем обошёл все инстанции, но помогли ему только в полиции. Буквально за два часа восстановили биографию, сняли отпечатки пальцев, собрали весь пакет документов, чтобы доказать, что он жив.
Тогда злоключения жителя Красноярска длились три месяца. Чтобы раскрутить запущенный бюрократический маховик в обратную сторону, Владимиру Гарикову и его супруге Елене потребовалось полтора года.
О том, что он признан умершим, мужчина узнал весной прошлого года. Пришёл за пенсией в банкомат, который выдал информацию: карта заблокирована. Далее Владимир Гариков через сайт «Госуслуги» узнал, что человек с таким СНИЛС, как у него, признан умершим. Это стало настоящим шоком для пенсионера и его жены.
Кроме того, его тут же внесли в список умерших избирателей, аннулировали полис медстрахования и сняли с учёта автомобиль.
На запрос Владимира Гарикова, как он оказался в списке умерших, в ЗАГСе Лесосибирска пояснили, что в Советском районе Красноярска был найдено тело мужчины, в котором свидетель опознал именно его — Владимира Гарикова.
На основании медосвидетельствования краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в красноярском ЗАГСе составили акт о его кончине и отправили сведения в Лесосибирск.
Так и начала раскручиваться цепочка недостоверной информации, которая поступила во все органы власти, в том числе и в базу Отделения СФР по Красноярскому краю. На основании признания мужчины умершим ему перестали начислять пенсию, а банк заблокировал его карту.
«Мы не знали, что делать, тыкались, как слепые котята. Только начальник краевой судмедэкспертизы, которому мы всё объяснили, посоветовал мужу срочно обратиться в полицию и написать заявление, что он жив, во все госучреждения», — рассказывает жена Владимира Гарикова.
Собственное расследование.
Однако этим история не закончилась. Через свои источники супруги выяснили, что тело похороненного мужчины нашли не в Советском, а в Свердловском районе Красноярска.
И это кардинально меняло картину. Оказалось, погибшего опознал неизвестный свидетель, подтвердив, что это Владимир Гариков из Лесосибирска. Об этом стало известно, после того как супруги обратились к тогдашнему начальнику ГУ МВД по Красноярскому краю Александру Речицкому и в администрацию президента.
«С апреля 2024 года ОСФР прекратил выплату моей трудовой пенсии в связи с тем, что я объявлен умершим. Во все органы государственной власти было отправлено заявление, что я жив, но, несмотря на все обращения, числюсь умершим, лишённым средств к существованию. Виновных в ситуации нет, все службы, как они утверждают, действовали по закону. Помогите восстановить меня в ряды живых граждан России, вернуть мою заработанную трудовую пенсию», — написал в обращении пенсионер.
После этого бюрократический маховик начал раскручиваться в обратную сторону.
По словам супруги пенсионера Елены Гариковой, заместитель начальника следственного комитета Свердловского района сообщил, что лично был в ЗАГСе, где в его присутствии запись о смерти изменили, пометив, что мужчина жив.
«И эта информация была передана в краевое отделение СФР. В июне пенсия поступила на карту, то есть муж жил без нее три месяца», — рассказывает женщина.
Просто ошибка?
Казалось бы, справедливость восстановлена, на этом можно было поставить точку и успокоиться. Однако супругам не давала покоя мысль, кто же тот «доброжелатель», который при опознании найденного в Свердловском районе тела подтвердил, что это Владимир Гариков.
Почему следователь не проверил информацию, тем более что двойников у мужчины нет, но есть законная жена, которую можно и нужно было вызвать на опознание тела?
«В ответе председателя Следственного комитета РФ, куда мы обратились с этими вопросами, сообщили, что следователь освобождена от занимаемой должности. Однако в СК Свердловского района назвать имя того самого свидетеля отказались. И не дали ознакомиться с уголовным делом, несмотря на распоряжение краевого прокурора», — говорит Елена Гарикова.
В результате следствие всё-таки установило личность погибшего, найденного в Свердловском районе, его фамилия Горяинов. Описка или невнимательность?
Всё, что произошло с жителем Лесосибирска, конечно, можно объяснить так называемым человеческим фактором. Безусловно, никто не застрахован от ошибок, но ситуация, в которую попал Владимир Гариков, из ряда вон выходящая, требующая не отписок, а помощи.
Мужчина до сих пор не знает, в какие ещё государственные структуры была направлена информация о его смерти, и это его очень беспокоит.
«Вопрос Владимира Гарикова находится на личном контроле у прокурора Красноярского края. Важно, чтобы во всех госорганах стало известно, что сведения о смерти были направлены ошибочно. Считаю, что человек, который носит погоны, будь то прокурорский работник или сотрудник Следственного комитета, не должен оставаться чёрствым. Нужно сделать всё максимально возможное, чтобы человек остался как минимум удовлетворённым или уверенным, что ему помогут, тем более в такой неординарной ситуации», — считает заместитель прокурора Лесосибирска Иван Иванов.