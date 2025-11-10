Как пенсионера по ошибке признали умершим

«С апреля 2024 года ОСФР прекратил выплату моей трудовой пенсии в связи с тем, что я объявлен умершим. Во все органы государственной власти было отправлено заявление, что я жив, но, несмотря на все обращения, числюсь умершим, лишённым средств к существованию. Виновных в ситуации нет, все службы, как они утверждают, действовали по закону. Помогите восстановить меня в ряды живых граждан России, вернуть мою заработанную трудовую пенсию», — написал в обращении пенсионер.