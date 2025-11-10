В Иркутске авария на перекрестке Лермонтова и Улан-Баторской создала пробку

В Иркутске возле остановки «Госуниверситет» в строну Академгородка образовалась пробка. По данным онлайн-карт затор из автомобилей растянулся на несколько километров.
Известно, что на перекрестке улиц Лермонтова и Улан-Баторской произошла авария. Там столкнулись две легковушки.
В пробке стоит и общественный транспорт. Троллейбусы и автобусы не могут объехать автомобили, ведь иномарки встали посередине проезжей части.
