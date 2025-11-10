Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске авария на перекрестке Лермонтова и Улан-Баторской создала пробку

Две легковушки столкнулись посередине проезжей части.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске возле остановки «Госуниверситет» в строну Академгородка образовалась пробка. По данным онлайн-карт затор из автомобилей растянулся на несколько километров.

Известно, что на перекрестке улиц Лермонтова и Улан-Баторской произошла авария. Там столкнулись две легковушки.

В пробке стоит и общественный транспорт. Троллейбусы и автобусы не могут объехать автомобили, ведь иномарки встали посередине проезжей части.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья на некоторых заправках выросли цены на бензин. АИ-100 и дизельное топливо прибавило в цене около 50 копеек за прошедшую неделю, цены на 95-й бензин остались прежними.