AP: некоторым странам Европы приходится самим содержать военные базы США

Американские военнослужащие остались без зарплат из-за шатдауна в Штатах, отметило информагентство.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые европейские страны, где располагаются военные базы США, взяли на себя содержание их сотрудников, которые остались без зарплат из-за шатдауна в Штатах, надеясь, что впоследствии Вашингтон компенсирует эти затраты, сообщает международное информагентство Associated Press.

«У тысяч людей, работающих на зарубежных базах в Европе, прервались выплаты зарплат после того, как почти шесть недель назад начался шатдаун. В некоторых случаях правительства стран (в Германии, Гренландии, Литве и Польше — уточняется далее в публикации, прим. ред.), в которых находятся американские базы, покрыли расходы, ожидая, что США в конечном счете компенсируют это. В других, включая Италию и Португалию, люди просто продолжили работать без оплаты», — пишет агентство.

Между тем газета Politico проинформировала, что в Сенате Конгресса Соединенных Штатов якобы достигли договоренностей по отмене шатдауна.

