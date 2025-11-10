«Ждите ярких финансовых вливаний». Глава МИД Рыженков заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша

Отдельно Рыженков обратил внимание на то, что литовские перевозчики уже несут огромные убытки, которые Ассоциация автомобильных перевозчиков Литвы на данный момент оценивает в сумму около 1 миллиарда долларов. Эту сумму для Литвы белорусский министр назвал астрономической. И добавил, что это лишь убытки ближайшего времени, без учета потери репутации надежного партнера, которая стоит гораздо больше. Он предостерег литовскую сторону об отложенном эффекте на годы вперед. И заключил, что такие действия Вильнюса не пойдут на благо народа Литвы и не отвечают интересам развития государства.