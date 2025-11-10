«Ждите ярких финансовых вливаний». Глава МИД Рыженков заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков предупредил о вливаниях Европейского союза в Литву после закрытия границы с Беларусью, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Так, Рыженков напомнил о ситуации с Польшей, которая «после всей вакханалии» на границе с Беларусью несколько месяцев назад получила дивиденды от ЕС.
— Приезжала Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии. — Ред.), ходила с премьер-министром Туском (премьер Польши Дональд Туск. — Ред.) вдоль границы. Потом выделили Польше 43 миллиарда евро на обустройство границы, — рассказал глава МИД Беларуси.
При этом Максим Рыженков отметил, что за таким объемом средств при ослабленном контроле невозможно будет уследить. И сказал, что и Литва решила последовать польскому примеру.
— Посмотрим за этот месяц, ждите каких-то красивых, ярких финансовых вливаний в Литву со стороны Европейского союза, — предположил глава МИД.
Отдельно Рыженков обратил внимание на то, что литовские перевозчики уже несут огромные убытки, которые Ассоциация автомобильных перевозчиков Литвы на данный момент оценивает в сумму около 1 миллиарда долларов. Эту сумму для Литвы белорусский министр назвал астрономической. И добавил, что это лишь убытки ближайшего времени, без учета потери репутации надежного партнера, которая стоит гораздо больше. Он предостерег литовскую сторону об отложенном эффекте на годы вперед. И заключил, что такие действия Вильнюса не пойдут на благо народа Литвы и не отвечают интересам развития государства.
— Каждый этот шаг несет для Литвы только убытки, — заключил Рыженков.
При этом глава МИД Рыженков обнародовал причину закрытия Литвой границы с Беларусью: «Конфронтация от их безудержного желания заработать».
Накануне МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры: «Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой».
Но еще Литва хочет перекрыть доступ белорусским грузам по железной дороге.