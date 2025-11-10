Программу ТОСов в Приморье расширят в два раза в следующем году

Напомним, что вопросам благоустройства в Приморье уделяется большое внимание. Губернатор лично держит вопрос в поле своего внимания и, при необходимости, в программу вносятся изменения. Например, в будущем году дополнительные баллы получат те проекты ТОСов, на территории которых проживают участники СВО или их семьи. Также край активно участвует в федеральных программах по благоустройству, ведутся работы и по нацпроекту.