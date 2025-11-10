Программу ТОСов в Приморье расширят в два раза в следующем году

В Приморском крае продолжается системная работа по благоустройству общественных пространств. Как сообщил губернатор Олег Кожемяко, в следующем году программу территориально-общественного самоуправления (ТОС) планируется расширить практически в два раза.
«Видим большую востребованность программы у жителей, которые хотят облагородить территории вокруг мест проживания. И это не только создание комфортных пространств, но и воспитание детей на таких примерах», — отметил глава региона.
Параллельно в крае реализуются крупные проекты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владивостоке открылся сквер имени Кутузова, который стал одним из трёх победителей народного онлайн-голосования — за него проголосовали более 20 тысяч человек.
Также были благоустроены парк Энергетиков и сквер имени лейтенанта Евгения Микуленко.
Примером успешной работы ТОСов стало объединение «На Рыбацкой» из Находки, которое получило грант на установку освещения и видеонаблюдения. Как сообщила председатель ТОСа Ольга Баранова, объединение уже готовится к следующему грантовому конкурсу.
Напомним, что вопросам благоустройства в Приморье уделяется большое внимание. Губернатор лично держит вопрос в поле своего внимания и, при необходимости, в программу вносятся изменения. Например, в будущем году дополнительные баллы получат те проекты ТОСов, на территории которых проживают участники СВО или их семьи. Также край активно участвует в федеральных программах по благоустройству, ведутся работы и по нацпроекту.