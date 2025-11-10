От 58 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии Росимущество на аукционе распродаст конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 1 декабря принимают через электронную площадку «Фабрикант».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 264 тысяч рублей. 5 декабря с молотка будут распроданы:
— Ford Focus 2011 года выпуска — начальная цена лота составляет 630 тысяч рублей;
— Chevrolet Niva 2018 — 740 тысяч рублей;
— Lada Vesta 2016 — 540 тысяч рублей;
— Ford Mondeo 2006 — 57,6 тысяч рублей;
— Lada Granta 2021 — 800 тысяч рублей.
