Стало известно, кому повысят пенсию в России в конце 2025 года

Страховую пенсию повысят в декабре россиянам, которым исполнилось 80 лет. Об этом рассказала экономист Юлия Финогенова.
По ее словам, повышение выплат произойдет за счет роста входящей в них фиксированной выплаты.
Экономист отметила, что тем, кто получает пенсию по инвалидности, но кому еще не исполнилось 80 лет, выплаты не поднимут. Это нововведение также не затронет инвалидов с детства и граждан, которые получают соцпенсию и пенсию по потере кормильца.
— Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости, — пояснила Финогенова в беседе с «Прайм».
Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре. Это произойдет из-за того, что все заработные платы, пособия и пенсии выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. Соответственно, все пенсионеры, чьи выплаты выпадают на период с 1 по 11 января, получат деньги 30 декабря.
В Госдуму планируют внести законопроект, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда. Действительно ли такое предложение может быть лучше уже существующей системы расчета, «ВМ» обсудила с экспертами.