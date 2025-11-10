Стало известно, кому повысят пенсию в России в конце 2025 года

Экономист отметила, что тем, кто получает пенсию по инвалидности, но кому еще не исполнилось 80 лет, выплаты не поднимут. Это нововведение также не затронет инвалидов с детства и граждан, которые получают соцпенсию и пенсию по потере кормильца.