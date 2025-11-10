«Резкая боль в пикантном месте»: Кадони оставил работу из-за неизлечимой болезни

— Началось все с того, что сидел на съемках и в какой-то момент встал, а у меня резкая боль сзади в пикантном месте. Я был уверен, что это связано с геморроем. Уже через год понял, что лечусь, а боль все равно не проходит. Тогда пошел в больницу. Подумал, что, наверное, там у меня какая-то тяжелая форма. А мне врач говорит: «Слушайте, у вас небольшой геморрой есть, но та боль, которую вы описываете, от этого не может быть», — вспомнил шоумен в программе «Звезды сошлись» на НТВ.