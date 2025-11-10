«Резкая боль в пикантном месте»: Кадони оставил работу из-за неизлечимой болезни

Бывший ведущий шоу «ДОМ-2» Влад Кадони рассказал, что ушел со съемок из-за тяжелых проблем со здоровьем. По его словам, он с трудом может сидеть, лежать и передвигаться. С 2020 года телеведущий перенес две операции на позвоночник, однако лечение не принесло результата.
Кадони сообщил, что страдает от кокцигодинии — воспаления копчика, сопровождающегося сильной болью. Он отметил, что из-за врожденного дефекта болезнь постоянно прогрессирует и мешает даже сидеть.
Телезвезда признался, что долгое время не обращался к врачам, перепутав заболевание с геморроем. После безуспешного самолечения он обратился в больницу, но врачи долго не могли поставить точный диагноз.
— Началось все с того, что сидел на съемках и в какой-то момент встал, а у меня резкая боль сзади в пикантном месте. Я был уверен, что это связано с геморроем. Уже через год понял, что лечусь, а боль все равно не проходит. Тогда пошел в больницу. Подумал, что, наверное, там у меня какая-то тяжелая форма. А мне врач говорит: «Слушайте, у вас небольшой геморрой есть, но та боль, которую вы описываете, от этого не может быть», — вспомнил шоумен в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
До этого стало стало известно, что Кадони перенес операцию, после чего рассказал подписчикам о своем состоянии.