Денис Паслер поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Свердловской области 10 ноября обратился к уральским стражам правопорядка в связи с профессиональным праздником. Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов ОВД и отметил, что коллектив регионального управления МВД — крепкая, слаженная команда профессионалов, способная решать самые сложные задачи по борьбе с преступностью.

«Убежден, что сотрудники ведомства и впредь будут твердо стоять на страже закона, защищать уральцев, достойно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг, — говорится в обращении Паслера. — Желаю вам надежных товарищей рядом, благополучия, крепкого здоровья и новых успехов!».