В Омске с 1 января вырастут цены за эвакуацию автомобилей и их хранение

Цены на хранение транспорта на штрафстоянках также поднимутся. За час хранения мопеда, квадроцикла или легкого мотоцикла в 2026 году нужно будет платить 33,37 рубля (в 2030 году — 39,03 рубля). За легковые автомобили и автобусы массой до 3,5 тонн — 66,74 рубля в час (в 2030 году — 78,08 рубля). За более тяжелый транспорт — 75,43 рубля в час (в 2030 году — 88,24 рубля).