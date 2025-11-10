В Омске с 1 января вырастут цены за эвакуацию автомобилей и их хранение

Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Повышение будет происходить поэтапно в течение пяти лет — с 2026 по 2030 год.
Согласно опубликованному приказу, за эвакуацию автомобиля массой до 1 тонны в 2026 году придется заплатить 3 172 рубля, а к 2030 году эта сумма составит 3 711 рублей. Для машин весом от 1 до 3,5 тонны стоимость в следующем году составит 3 994 рубля, а через пять лет — 4 673 рубля.
Владельцам более тяжелой техники также предстоит платить больше: в 2026 году тарифы на ее транспортировку будут варьироваться от 7 768 до 21 662 рублей, а к 2030 году — вырастут до 9 088−25 341 рубля.
Цены на хранение транспорта на штрафстоянках также поднимутся. За час хранения мопеда, квадроцикла или легкого мотоцикла в 2026 году нужно будет платить 33,37 рубля (в 2030 году — 39,03 рубля). За легковые автомобили и автобусы массой до 3,5 тонн — 66,74 рубля в час (в 2030 году — 78,08 рубля). За более тяжелый транспорт — 75,43 рубля в час (в 2030 году — 88,24 рубля).
Изменения затронут всех автовладельцев, чьи транспортные средства могут быть эвакуированы за нарушение правил парковки или иные административные правонарушения.
