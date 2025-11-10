Ричмонд
СМИ: Резервистов начали набирать для защиты особо важных объектов в Пермском крае

Кампания по набору добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов началась в Пермском крае. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в газете «Коммерсант».

Основная цель — обеспечить полную защиту объектов от каких-либо угроз. Резервисты получат статус военнослужащих, а также все положенные льготы.

— Резервисты, задействованные для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих. В числе льгот — денежное довольствие, которое зависит от региона и характера службы, — добавили в материале.

Новый закон, в рамках которого появилась возможность привлекать резервистов к подобным задачам, подписали 4 ноября. На возрастные ограничения влияет воинское звание: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60−65 лет.

Кандидату необходимо иметь категорию годности по здоровью не ниже B, образование не ниже девяти классов, чтобы стать добровольцем. Также не принимаются россияне с судимостями.

28 октября Государственная дума в третьем чтении приняла закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу. Что изменится для призывников — в материале «Вечерней Москвы».