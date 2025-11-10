Нижегородцев научили узнавать местоположение автобуса без интернета

Если доступ к интернету есть, отследить движение общественного транспорта можно с помощью навигационных приложений. Однако следует учитывать, что данные в таких сервисах могут отображаться с небольшой погрешностью. В ситуациях, когда интернет работает нестабильно или вовсе отсутствует, пассажиры могут обратиться напрямую в диспетчерскую службу. Специалисты сообщат актуальное местоположение интересующего автобуса и подскажут, когда он прибудет на нужную остановку. Получить информацию можно по телефону диспетчерской службы: +7 (831) 433−80−29 .