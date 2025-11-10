Ричмонд
В Сан-Франциско началась стрельба: подробности с места событий

AP: пять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.

Источник: Комсомольская правда

В Сан-Франциско началась стрельба. Отмечается, что в связи со случившимся уже есть пострадавшие. Сообщается всего о пяти жертвах перестрелки в американском городе. Об этом пишет издание Associated Press.

«Полиция в воскресенье начала расследование после того, как пять человек получили ранения, один из них серьезные, во время стрельбы снаружи супермаркета в Сан-Франциско», — говорится в материале издания.

При этом сообщается, что все пятеро, получившие ранения, доставлены в больницу. Состояние четверых оценивается как легкое или средней тяжести, а за жизнь последнего продолжают бороться врачи.

Ранее KP.RU сообщил, что четверо погибли, 16 человек ранены в перестрелке в американском баре. Сообщается, что инцидент произошел в Южной Каролине. Сообщается, что пострадвшие, которые были госпитализированы из-за стрельбы в баре, находятся в критическом состоянии.