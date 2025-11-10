Ричмонд
Слабовидящие в Хабаровском крае смогут читать сказки народов Амура

Библиотека выпустила адаптированное издание при поддержке гранта Президента.

Источник: Соцсети

Хабаровская специализированная библиотека для слабовидящих выпустила книгу «Книжные чудеса: сказки народов Амура» — сообщает пресс-служба губернатора края.

Проект стал возможен благодаря победе заместителя директора библиотеки Маргариты Шубочкиной в грантовом конкурсе Президента РФ для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства.

В книге собрано 8 сказок народов, проживающих на территории региона, включая народности нанайцев, удэгейцев и эвенков. Тираж издания составил 70 экземпляров, каждый из которых адаптирован для чтения людьми с нарушением зрения.

Презентации книги пройдут в нескольких муниципалитетах Хабаровского края с 10 по 18 ноября. Издания будут доступны не только в краевой библиотеке, но и в филиалах, чтобы расширить доступность литературы для слабовидящих читателей по всему региону.

Книга создана с учётом особенностей восприятия текста и иллюстраций, чтобы читатели могли познакомиться с культурой, бытом и традициями народов Амура.