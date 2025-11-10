Индексация страховых пенсий в России пройдёт с 1 января 2026 года

Ранее Life.ru назвал пять способов набрать пенсионные баллы, помимо высокой зарплаты. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. ИПК начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. На 2026 год Правительство России постановлением от 31 октября 2025 года утвердило новую предельную величину базы для начисления страховых взносов на 2026 год — 2 979 000 рублей. За 10 баллов 248 250 рублей в месяц. Подробнее — в материале Life.ru.