Он доведёт вас до нищеты: 7 признаков, что ваш партнёр — финансовая бомба замедленного действия

Ситуация знакомая до боли: вы в ресторане, приносят счёт, и вдруг выясняется, что карта не работает. Или он забыл кошелёк дома. Или зарплату задержали, хотя вчера он купил себе новые кроссовки за двадцать тысяч. Мужчина-транжира виртуозно избегает моментов оплаты, но при этом с удовольствием выбирает самые дорогие позиции в меню и заказывает бутылку вина подороже. В магазине он с энтузиазмом складывает в корзину всё подряд, но у кассы внезапно вспоминает срочный звонок и отходит в сторону, оставляя вас расплачиваться. Психологи называют это финансовой агрессией в пассивной форме: мужчина вроде бы ничего не требует напрямую, но создаёт ситуации, когда платить приходится вам. Со временем это становится нормой, вы перестаёте даже ожидать, что он достанет кошелёк, и молча несёте финансовую ношу на себе. А он преспокойно пользуется вашими деньгами, искренне считая, что так и должно быть.