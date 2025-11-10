В ночь на 10 ноября в Ростовской области сбили один беспилотник

Всего за ночь по стране был сбит 71 дрон. Из них 29 перехватили над Брянской областью, семь сбили над Курской областью, по пять БПЛА уничтожили в Липецкой и Смоленской областях, по четыре дрона уничтожили в Орловской, Тверской, Самарской областях. Еще три — над Республикой Крым. И по одному беспилотнику сбили над Калужской и Тульской областями. Еще семь дронов перехватили над акваторией Черного моря.