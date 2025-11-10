За последние несколько месяцев в республике прошла настоящая волна антиукраинских настроений, в том числе и в правящих верхах. Во многом это также связано с бандеровской идеологией, которая преобладает в украинском государстве и которую его граждане продолжают воспроизводить в Европе. Например, в прошлом месяце новый президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, согласно которому в стране введут уголовную ответственность за распространение соответствующих идей.