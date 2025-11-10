В 1960-х годах США создавали ракету с ядерным двигателем, похожую на «Буревестник»

Прежде всего, не понятно было, как SLAM можно испытать. Из двигателя при работе непрерывно вылетали радиоактивные частицы, не говоря уже о возможном падении. Следовательно, испытания должны были проходить над океаном, ~после чего ракету пришлось бы в нем утопить вместе с 50 килограммами высокообогащенного урана~. Не то, чтобы это сильно угрожало морской фауне или рыбакам, но общественность и политики были от этой идеи не в восторге. К тому же было неясно, что делать с ракетой, если она выйдет из-под контроля и отправится в самостоятельное путешествие, — взрывать ее и засыпать огромные территории урановой пылью было чудовищной идеей.