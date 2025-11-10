Ричмонд
Супруги открыли в Сырдарье нарколабораторию по производству мефедрона

Vaib.uz (Узбекистан. 10 ноября). В Сырдарьинской области сотрудники правоохранительных органов выявили нарколабораторию, действовавшую в одном из частных домов. Здесь изготавливали синтетический наркотик — мефедрон.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в Службе государственной безопасности, 30-летний житель города Гулистан и его 29-летняя супруга, по предварительному сговору с их 30-летним подельником, уроженцем Ферганской области, наладили производство наркотиков и распространяли товар через систему «закладок».

Во время обыска из подпольной лаборатории изъяли 4 кг 373 г мефедрона, электронные весы, миксер, противогазы, зип-пакеты и другие предметы, используемые при фасовке и подготовке наркотических средств.

По данным следствия, сырьё для изготовления наркотика поступало из-за рубежа от преступной группы, которая занимается продажей синтетических наркотиков в странах СНГ через интернет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических и психотропных средств). Проводятся следственные действия.

Согласно закону, фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.