Чиновники проснулись: на фоне смога в Ташкенте начата проверка теплиц. Снова

На фоне этого безобразия наконец-то заволновались и столичные власти. Хокимият Ташкента сообщил, что создана специальная рабочая группа во главе с заместителем Генпрокурора. Цель — проверить тепличные хозяйства, которые, как заявили чиновники, являются одними из главных источников загрязнения воздуха в холодный сезон.
«Не секрет, что с наступлением холодов качество воздуха в Ташкенте заметно ухудшается — главным образом из-за деятельности тепличных хозяйств, расположенных на территории Ташкента и Ташкентской области, в непосредственной близости к столице», — отметили в хокимияте.
Интересно, что такие рейды уже проводились и раньше. В прошлом году власти не раз находили и наказывали нарушителей, и вроде бы даже пообещали, что теперь воздух станет чище. Однако наступил новый отопительный сезон — и Ташкент снова задыхается. А ведь локации теплиц давно известны, и все проверяющие там уже бывали не раз, но это почему-то не помогает. Проверки проходят, отчёты пишутся, но воздух не становится чище.
Жители Ташкента уже не ждут чудес — они просто хотят нормального воздуха. Власти говорят правильные слова: «обеспечить соблюдение норм», «выявить источники загрязнения», «предотвратить повторение». Звучит красиво. Но люди уже устали слушать заявления — им нужно, чтобы это наконец перестало быть просто текстом для пресс-релизов.
Однако опять складывается впечатление, что если через год воздух снова станет «ядовитым ароматом» …то мы снова услышим те же фразы: «начали рейды», «виноваты теплицы», «работа проводится».
Вывод простой: борьба с теплицами — это хорошо. Но пока борьба с загрязнением воздуха в Ташкенте ограничивается ежегодными рейдами ради отчётов, а не реальными мерами и прозрачной системой контроля, ничего не изменится. Можно проводить проверки хоть каждую неделю, но если воздух по-прежнему остаётся ядовитым — значит, кто-то опять «не заметил» главных виновников.