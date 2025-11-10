Ричмонд
В аэропорту Кольцово задержали рейс в Москву на 13 часов

Вылет из Екатеринбурга в Москву перенесли на 13 часов.

Источник: Комсомольская правда

Рейс DP-6542 авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 10 ноября в 6:00, задержали на целые сутки. Новое время вылета назначено на 19:00. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт Кольцово. В результате сбоя пассажирам пришлось менять свои планы: 14 человек разместили в гостинице, 146 пассажиров вернулись домой в ожидании вылета, а 35 человек и вовсе отказались от перелета.

Транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы авиакомпания выполняла все предусмотренные законом обязательства перед путешественниками, чьи рейсы оказались отложены.