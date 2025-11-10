В аэропорту Кольцово задержали рейс в Москву на 13 часов

Рейс DP-6542 авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву 10 ноября в 6:00, задержали на целые сутки. Новое время вылета назначено на 19:00. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.