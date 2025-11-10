ИИ обучили ранней диагностике болезни Альцгеймера

Платформа BCFTL — это система мультимодального обучения на основе технологии блокчейн. Как пояснил один из авторов разработки, руководитель проекта регионального проектного офиса инжиниринга ТГУ Алексей Швецов, создана безопасная экосистема для сотрудничества медицинских учреждений. «Больницы, особенно в малых городах, могут объединить свои усилия для обучения мощной модели искусственного интеллекта, не делясь напрямую данными пациентов. Это прорывной подход для телемедицины и удаленной диагностики. Каждая больница обучает свою собственную модель ИИ на данных своих пациентов — снимках МРТ, анализах. Затем больницы отправляют накопленные знания своих моделей на центральный сервер. Там эти знания объединяются с данными других больниц, создавая одну, более умную и точную общую модель», — рассказал ученый.