«Есть также маленькие дети до года». Врач сказала, насколько тяжело белорусы болеют ковидом в 2025 году

Так, заместитель главврача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы № 1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас сообщила, что в этом регионе пациентов с ковидом, которые госпитализируются, не так много. В Могилеве, как отметила специалист, в течение последнего года госпитализируются только ковидные пациенты с сопутствующими заболеваниями — сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, онкологией.