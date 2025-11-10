«Есть также маленькие дети до года». Врач сказала, насколько тяжело белорусы болеют ковидом в 2025 году

Врачи сказали, как белорусы болеют короновирусом в 2025 году, перечислив симптоматику. Подробнее о ковиде рассказали эксперты, пишет БелТА.
Так, заместитель главврача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы № 1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас сообщила, что в этом регионе пациентов с ковидом, которые госпитализируются, не так много. В Могилеве, как отметила специалист, в течение последнего года госпитализируются только ковидные пациенты с сопутствующими заболеваниями — сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, онкологией.
— Есть также маленькие дети до года, — добавила она.
Доктор отметила, что в данный период коронавирус у белорусов протекает легко, и пациентов в реанимации нет. Заболевших помещают в обычные инфекционные отделения.
— Тех ковидных пневмоний, которые были в 2020—2021 годах, сейчас нет, — вспомнила доктор.
Главный внештатный инфекционист Могилевщины рассказала, что в 2025-м коронавирус проявляется в виде вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Он обнаруживается симптоматикой в виде боли в горле, осипшего голоса, насморка, сухого кашля, редких пневмоний у людей с сопутствующими заболеваниями.
— Как правило, пневмония возникает, когда сверху накладывается бактериальная инфекция, то есть формируется смешанная инфекция, — пояснила специалист.
В свою очередь главврач восьмой городской поликлиники, главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Комкова отметила, что в Минске сейчас — низкий подъем заболеваемости ковидом. Уровень заболеваемости коронавирусом в столице ниже, чем в аналогичном периоде в 2024-м.
— В основном пациенты обращаются с негриппозными вирусами, — резюмировала доктор.
