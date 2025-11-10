Законопроект о прекращении шатдауна прошел голосование в американском Сенате

9 ноября в Сенате американского Конгресса прошло голосование по поводу законопроекта, направленного на возобновление работы федерального правительства США. Трансляцию мероприятия вел местный C-SPAN.
До этого документ уже одобрили в Палате представителей. Он предусматривает выделение финансирования на работу федерального правительства до 21 ноября. В его поддержку уже проголосовали 60 сенаторов, теперь законопроект находится на стадии дальнейшего рассмотрения.
Против высказались 40 законодателей, уточнили на телеканале.
По данным Axios, американская сторона приостановила поставки союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) оружия, которое предназначено для передачи Украине. Причиной стал произошедший в стране шатдаун.
В ночь на 5 ноября в США был установлен рекорд по продолжительности шатдауна — приостановки работы правительства и государственных учреждений — за оба президентских срока Дональда Трампа.
Шатдаун наступил в США 1 октября. Это первый полный шатдаун в стране за семь лет. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».