Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года: кому положено в Татарстане

Если семья претендует как на пособие по уходу за ребенком, так и на единое пособие для беременных женщин и детей, то выбрать она может только один вариант выплаты, одновременно два пособия получать нельзя. Если же человек ухаживает сразу за несколькими детьми, то пособие назначат на каждого ребёнка отдельно.