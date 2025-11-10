Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года: кому положено в Татарстане

Кто из неработающих может получать пособие.
Право на получение выплат имеют женщины, уволенные во время беременности, отпуска по беременности и родам или в период ухода за ребёнком, граждане, которые не работают по трудовому договору, не получают пособие по безработице или не уплачивают страховые взносы в Соцфонд, а также студенты очного отделения.
Пособие для работающих.
Работник или индивидуальный предприниматель имеет возможность как получать данное пособие самому, так и передать данное право другому члену семьи. Кроме того, отпуск по уходу за ребенком он может приостановить и вернуться к работе или учебе в любое время. Это никак не повлияет на выплату пособия.
Если семья претендует как на пособие по уходу за ребенком, так и на единое пособие для беременных женщин и детей, то выбрать она может только один вариант выплаты, одновременно два пособия получать нельзя. Если же человек ухаживает сразу за несколькими детьми, то пособие назначат на каждого ребёнка отдельно.